إسبانيا تنضم لفرنسا وألمانيا في سباق صناعة مقاتلة أوروبية جديدة

انضمت إسبانيا يوم الإثنين إلى مشروع فرنسي ألماني لصناعة جيل جديد من الطائرات المقاتلة يوصف بأنه عامل أساسي لضمان قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها دون الاعتماد على حلفاء في عالم يزداد غموضا.

وستصنع شركتا داسو وإيرباص هذه الطائرة الحربية التي يتوقع أن تدخل الخدمة ابتداء من 2040 على أن تحل بالتدريج‭‭‭ ‬‬‬محل المقاتلة رافال التي تصنعها داسو والمقاتلة الألمانية يوروفايتر، وفق «رويترز».

ويواجه المشروع الأوروبي منافسة من بريطانيا التي دشنت العام الماضي خططا لصناعة طائرة مقاتلة جديدة تسمى «تيمبست». وحث الرؤساء التنفيذيون في الصناعة العواصم الأوروبية على التحرك سريعا وإلا خاطروا بخسارة السوق العالمية لصالح أطراف أكبر على رأسها الولايات المتحدة أو حتى الصين في المستقبل.

ووقع وزراء دفاع فرنسا وألمانيا وإسبانيا اتفاقا يؤذن بتدشين إطار عمل لتعاون ثلاثي في معرض باريس الجوي، وجلسوا أمام مجسم للطائرة بينما راح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصفق وراءهم.