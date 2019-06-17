إسبانيا تنضم لفرنسا وألمانيا في سباق صناعة مقاتلة أوروبية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 04:56 مساء

انضمت إسبانيا يوم الإثنين إلى مشروع فرنسي ألماني لصناعة جيل جديد من الطائرات المقاتلة يوصف بأنه عامل أساسي لضمان قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها دون الاعتماد على حلفاء في عالم يزداد غموضا.

وستصنع شركتا داسو وإيرباص هذه الطائرة الحربية التي يتوقع أن تدخل الخدمة ابتداء من 2040 على أن تحل بالتدريج‭‭‭ ‬‬‬محل المقاتلة رافال التي تصنعها داسو والمقاتلة الألمانية يوروفايتر، وفق «رويترز».

ويواجه المشروع الأوروبي منافسة من بريطانيا التي دشنت العام الماضي خططا لصناعة طائرة مقاتلة جديدة تسمى «تيمبست». وحث الرؤساء التنفيذيون في الصناعة العواصم الأوروبية على التحرك سريعا وإلا خاطروا بخسارة السوق العالمية لصالح أطراف أكبر على رأسها الولايات المتحدة أو حتى الصين في المستقبل.

ووقع وزراء دفاع فرنسا وألمانيا وإسبانيا اتفاقا يؤذن بتدشين إطار عمل لتعاون ثلاثي في معرض باريس الجوي، وجلسوا أمام مجسم للطائرة بينما راح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصفق وراءهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية
رياضة محلية
قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - إجماع عالمي .. لا للحل العسكري في ليبيا!
كاريكاتير
8.736 مليار دولار مبيعات النقد في 8 أشهر والرسوم عليها 22.06 مليار دينار
ليبيا
وزارة المالية تطالب «المركزي» بإيجاد آلية توفير النقد الأجنبي لصغار التجار
ليبيا
«أملاك طبرق» تقرر إعادة ممتلكات أسرة الملك إدريس بينها 24 هكتارا مشغولة من رئيس ...
ليبيا
ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا
ليبيا
مبادرة السراج: ملتقى وطني ليبي لوضع خارطة طريق للانتخابات قبل نهاية 2019
ليبيا
مواعيد وملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
رياضة محلية
فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر ارتداء الشبشب أثناء القيادة