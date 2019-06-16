بومبيو: لا نريد حربا مع إيران والدبلوماسية مستمرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 04:41 مساء

 قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الأحد إنه على الرغم من أن إيران مسؤولة «بلا شك» عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع طهران.

وفي مقابلة مع برنامج «فوكس نيوز صنداي» أضاف بومبيو «بذل الرئيس ترامب كل ما في وسعه لتجنب الحرب. لا نريد الحرب» في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق «رويترز».

لكنه أضاف أن واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية وقال «ستتأكد الولايات المتحدة من اتخاذ كل الإجراءات الضرورية الدبلوماسية وغير الدبلوماسية لتحقيق تلك النتيجة».

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