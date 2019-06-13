شاهد أولى لقطات انفجار ناقلتي نفط في خليج عمان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 11:17 صباحا

بثت قناة الغد صورًا لحادث انفجار ناقلتي نفط في خليج عمان، صباح اليوم الخميس، وتظهر أعمدة الدخان وهي تتصاعد من إحدى الناقلتين، بينما تقترب سفينة أخرى منها.

يذكر أن وكالة رويترز، أعلنت استهداف طوربيد لإحدى ناقلتي النفط المدمرتين، نقلاً عن صحيفة (لم تسمّها)، مشيرة إلى أن شركات شحن أجلت طاقمي الناقلتين.

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ونقل موقع بلومبيرج، عن مسؤول بميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة قوله إن النار اشتعلت بناقلة نفط بعد أن تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل إبحارها.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحرعمان، صباح اليوم الخميس، وأن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع داخل مياه بحر عُمان.

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