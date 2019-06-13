الشركة المستخدمة لإحدى ناقلتي النفط المدمرتين ترجح إصابتها بـ«طوربيد»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 10:58 صباحا

قال مسؤول كبير فى شركة «سى.بى.سى» الحكومية التايوانية لتكرير النفط، إن إحدى ناقلتي النفط، اللتين دمرتا صباح اليوم الخميس في خليج عمان، تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط، وفق وكالة رويترز.

وأوضح رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة، وو آى - فانج ، في تصريحات إلى رويترز، إن الناقلة فرنت ألتير كانت تحمل 75 ألف طن من النفط عندما «أصابها طوربيد فيما يبدو»، مؤكدًا إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النروجية، وقد أكدت السلطات البحرية النروجية، عدم وجود إصابات بين الطاقم.

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ووفقًا لبيانات الشحن على «ريفينيتيف أيكون»، شوهدت فرنت ألتير للمرة الأخيرة في خليج عمان قبالة ساحل إيران، بعد تحميل حمولتها من ميناء الرويس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت عن وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس، وأن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان.

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