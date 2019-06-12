واشنطن تأمل إطلاق سراح المعتقلين الأميركيين في إيران بعد الإفراج عن نزار زكا

مدير الأمن اللبناني اللواء عباس ابراهيم (يمين) ونزار زكا على متن طائرة تقلهما إلى بيروت في في 11 يونيو. (فرانس برس)

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عن «سرورها البالغ إزاء إطلاق إيران سراح لبناني متهم بالتجسس لصالح واشنطن»، وأعربت عن الأمل بالإفراج عن سائر الأميركيين المحتجزين هناك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن واشنطن «تأمل أن يكون إطلاق سراح السيد (نزار) زكا إشارة إيجابية للمحتجزين الأميركيين في إيران»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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ووصل اللبناني نزار زكا بعد ظهر أمس الثلاثاء إلى بيروت قادمًا من إيران، بعد ساعات من إطلاق سراحه في طهران، حيث كان معتقلاً منذ نحو أربع سنوات بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة، على وقع تصاعد التوتر بين هاتين القوتين.