الأربعاء أول أيام عيد الفطر في أستراليا وماليزيا وإندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 05:57 مساء

أعلن مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي، وكل من ماليزيا، وإندونيسيا، واليابان أن يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة كبير مفتيي أستراليا، د.إبراهيم أبو محمد، أكدوا فيه أنه بعد المشاورة مع الكثير من العلماء المسلمين في كافة القارة الأسترالية، فيما يخص موعد بداية عيد الفطر المبارك.

وبعد متابعة المراصد الفلكية والمجاميع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم، فقد تحقق أن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2019 الموافق 29 رمضان من العام 1440هـ، مستحيلة، حيث يولد الهلال يوم الإثنين عند الثامنة مساءً، أي بعد غروب الشمس بثلاث ساعات تقريبًا. ومن ثم يكون يوم غد الثلاثاء هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان 1440هـ.

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