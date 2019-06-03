فقدان طائرة عسكرية هندية على متنها 13 شخصًا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 05:37 مساء

فُقدت طائرة عسكرية هندية على متنها 13 شخصًا في شمال شرق البلاد الإثنين، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع.

وغادرت الطائرة روسية الصنع من طراز «أنتونوف أيه إن-32» جورهات في ولاية أسام الساعة 12,25 (06,55 ت غ) متوجهة إلى ميشوكا في ولاية أروناجل برديش المجاورة للصين، وفق «فرانس برس».

وأفاد بيان وزارة الدفاع أن «الطائرة تواصلت آخر مرة مع الوكالات العاملة على الأرض الساعة 13,00. ولم يجرِ أي اتصال بعد ذلك». وأضاف أن «ثمانية من أفراد الطاقم وخمسة ركّاب كانوا على متن الطائرة».

وأكد الناطق اللفتنانت كولونيل بي. كونغساي إنه يتم بذل جميع الجهود لتحديد موقع الطائرة المفقودة. وكثيراً ما تتعرض طائرات الهند العسكرية القديمة والمصنوعة في روسيا إلى حوادث تحطم.

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