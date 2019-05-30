مقتل أربعة جنود إثر تحطم مروحية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 مايو 2019, 11:30 صباحا

تحطمت مروحية عسكرية أوكرانية غرب البلاد ما أسفر عن مقتل أربعة جنود، وفق ما أفاد الجيش الخميس.

وتحطمت المروحية من طراز «مي-8» في منطقة روفنو الغربية خلال رحلة تدريبية في وقت متأخر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها وقائد «لواء الطيران المنفصل الـ16 للقوات البرية»، بحسب بيان الجيش.

ولم تتضح أسباب الحادث بعد. وقدم الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي تعازيه وسّلم رئيس أركان الجيش رسلان خومتشاك مهمة الإشراف على التحقيق.

ونقل مكتب الرئيس الأوكراني عنه قوله «لا يجب أن يخسر جيشنا أشخاصًا خلال المناورات والتدريبات».

وفاز زيلينسكي، وهو ممثل كوميدي سابقًا، في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي في ضربة للمؤسسة التقليدية غذاها الغضب الناجم عن الحرب مع المتمردين المدعومين من روسيا وغياب المساواة الاجتماعية.

وحصد النزاع ضد المتمردين المدعومين من روسيا في الشرق أرواح 13 ألف شخص منذ 2014.

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