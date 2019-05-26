التلفزيون الإيراني الرسمي يقيل مسؤولين بسبب «إهانة» السنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 07:51 مساء
مسلمون ايرانيون شيعة يزورون مسجد صالح في شمال طهران، 8 مايو 2019. (أ ف ب)

أقال التلفزيون الإيراني الرسمي مديرين لإحدى القنوات بسبب برنامج تم بثه على الهواء مباشرة اعتبر مهينا للمسلمين السنة، بحسب ما قال التلفزيون في بيان الاحد.

وجاءت الإقالات في القناة الخامسة بعد برنامج تم بثه في 20 مايو احتفالا بمولد الإمام الحسن بن علي. وخلال البرنامج قام المنشد أحمد قدامي بتلاوة رثاء للإمام الحسن «أهان فيه مقدسات المسلمين السنة»، بحسب وكالة «إرنا» للأنباء.

ونقل موقع التلفزيون عن مديره الأول عبد اللهي علي ساكري قوله «بسبب الإهمال في بث إنشاد لا يحترم الآخرين على القناة الخامسة، تمت إقالة رئيس القناة ومدير البث». كما تمت إقالة كبير المنتجين ومدير البرنامج ومشرف الفيديو، بحسب ما صرح نائب مدير التلفزيون مرتضى ميرباغيري لوكالة اسنا الطلابية شبه الرسمية.

وقالت وكالة «إرنا» إن محكمة الثقافة والإعلام استدعت المنشد الأحد ولا يزال يجري التحقيق في قضيته. ويشكل السنة نحو 10% من سكان إيران الشيعية.

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