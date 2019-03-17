رئيس وزراء أستراليا: منفذ الهجوم أسترالي إرهابي من اليمين المتطرف

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن منفذ أحد الهجومين مواطن أسترالي وصفه بأنه «إرهابي يميني متطرف»، مشيراً إلى أن أن بلاده قررت منع دخول الكاتب والمتحدث اليميني المتطرف البريطاني ميلو يانوبولوس إلى أراضيها بسبب «إساءته للإسلام في أعقاب الهجومين الإرهابيين».

وقال موريسون خلال تقديمه العزاء لجالية المسلمة «لن نتسامح مع الإيديولوجية اليمينية المتطرفة التى غذت هذا الهجوم الإرهابى، وسنعمل دائمًا على حماية المسلمين الذين يكونون جزء من مجتمعنا والدفاع عنهم هنا فى أستراليا وحقهم فى ممارسة دينهم بسلام دون خوف».

وأضاف: «يشعر الأستراليون بالفزع والحزن الشديد للهجوم الإرهابى المروع الذى وقع فى كرايس تشيرش، أمس، لقد أدنت تمامًا هذه الفظاعة التى أودت بحياة وجرحت العديد من الأبرياء أثناء ممارستهم للعبادة فى مساجدهم».

وأكد رئيس الحكومة إلى أن «أجهزة الأمن الأسترالية تحقق بشأن روابط محتملة بين أفراد من أستراليا والهجوم»، مؤكدا دعمه الكامل «لأهالي الضحايا ودولة نيوزيلندا».

وقام إرهابي من اليمين المتطرف، يدعى «برينتون تارانت» ويبلغ من العمر 28 سنة أول أمس الجمعة بإطلاق الرصاص أثناء صلاة الجمعة على المصلين في مسجدين بنيوزيلندا راح ضحيته 49 قتيل وعشرات الجرحى.

رئيسة وزراء نيوزيلندا: الهجوم على مسجدين عمل إرهابي

ولفت رئيس الوزراء الأسترالي إلى أنه «يشعر بالاشمئزاز أيضًا من التعليقات التى تسعى إلى تشويه سمعة المسلمين والإسلام وأتجاهلها تمامًا».