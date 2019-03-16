رئيسة وزراء نيوزيلاندا: الهجوم على مسجدين عمل إرهابي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مارس 2019, 02:04 صباحا

اعتبرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن حادث إطلاق النار فى مسجدى مدينة كرايست تشيرش اليوم الجمعة، «عمل إرهابي» مشيرة إلى أنه «أحد أسود أيام البلاد فى تاريخها».

وأكدت جاسيندا أرديرن في مؤتمر صحفى نقلته قناة «BBC»البريطانية «القيام بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المساجد بنيوزيلندا، عقب حادث إطلاق الرصاص على المصلين فى المسجدين صباح اليوم الجمعة»، مضيفة «لا مكان في نيوزيلاندا لهذه الظاهرة ولمن نفذ هذا الهجوم».

ولفتت رئيسة وزراء نيوزيلندا إلى أن حكومتها «تحقق حاليا في أنشطة اليمين المتطرف في بلدنا وقمنا برفع مستوى التهديد الأمني في البلاد إلى أقصى درجاته».

وأشارت جاسيندا أرديرن إلى أن الشرطة «ألقت القبض على 4 أشخاص على خلفية الهجوم».

وحذرت رئيسة الحكومة من أن «خطاب العنصرية والتفرقة ليس له مكان في بلدنا وأن العديد من الضحايا أعضاء فى مجتمعات المهاجرين، ونيوزيلندا هى بيتهم، وهم نحن».

وقام إرهابي من اليمين المتطرف، يدعى «برينتون تارانت» ويبلغ من العمر 28 سنة بإطلاق الرصاص أثناء صلاة الجمعة على المصلين في مسجدين راح ضحيته 49 قتيل وعشرات الجرحى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعثة المنتخب الوطني الأول تصل تونس
رياضة محلية
في العدد 173: أسئلة الملتقى الوطني تلاحق سلامة وهل تتحول سرت «بالون اختبار» حرب ...
ليبيا
تعيين مدير إقليمي للبنك الدولي في ليبيا وشمال أفريقيا
ليبيا
تحذير من نفاد مياه الشرب من الخزان الرئيسي بمدينة سرت
ليبيا
السراج يقوم بتنصيب رئيس الأركان الجديد ومعاونه
ليبيا
«غوغل» تكثّف حملتها على «الإعلانات السيئة»
علوم وتكنولوجيا
يوم عسير لـ«فيسبوك» تحت وطأة عطل واسع وتحقيق جنائي
علوم وتكنولوجيا
الوزير عبدالجليل يوضح أسباب إيقاف بعض مديري الإدارات ومراقبي التعليم
ليبيا
ترامب يمنع كل طائرات «البوينغ 737 ماكس 8» و«ماكس 9» من التحليق
دولى
الجزائر.. الشارع يطالب بالرحيل وأنباء عن حل البرلمان وضم المعارضة للحكومة
دولى
وضع حجر الأساس لبناء مركز الدراسات والأبحاث الأمازيغية في زوارة
ليبيا
لجنة أممية: كوريا الشمالية متورطة في بيع أسلحة صغيرة إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: الأطفال السعداء عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة