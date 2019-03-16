رئيسة وزراء نيوزيلاندا: الهجوم على مسجدين عمل إرهابي

اعتبرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن حادث إطلاق النار فى مسجدى مدينة كرايست تشيرش اليوم الجمعة، «عمل إرهابي» مشيرة إلى أنه «أحد أسود أيام البلاد فى تاريخها».

وأكدت جاسيندا أرديرن في مؤتمر صحفى نقلته قناة «BBC»البريطانية «القيام بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المساجد بنيوزيلندا، عقب حادث إطلاق الرصاص على المصلين فى المسجدين صباح اليوم الجمعة»، مضيفة «لا مكان في نيوزيلاندا لهذه الظاهرة ولمن نفذ هذا الهجوم».

ولفتت رئيسة وزراء نيوزيلندا إلى أن حكومتها «تحقق حاليا في أنشطة اليمين المتطرف في بلدنا وقمنا برفع مستوى التهديد الأمني في البلاد إلى أقصى درجاته».

وأشارت جاسيندا أرديرن إلى أن الشرطة «ألقت القبض على 4 أشخاص على خلفية الهجوم».

وحذرت رئيسة الحكومة من أن «خطاب العنصرية والتفرقة ليس له مكان في بلدنا وأن العديد من الضحايا أعضاء فى مجتمعات المهاجرين، ونيوزيلندا هى بيتهم، وهم نحن».

وقام إرهابي من اليمين المتطرف، يدعى «برينتون تارانت» ويبلغ من العمر 28 سنة بإطلاق الرصاص أثناء صلاة الجمعة على المصلين في مسجدين راح ضحيته 49 قتيل وعشرات الجرحى.