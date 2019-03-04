بارنييه يلتقي مفاوضي بريكست البريطانيين الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 04:48 مساء
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، 5 فبراير 2019. (أ ف ب)

يلتقي كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه الثلاثاء فريق المفاوضين البريطانيين، وفقًا لناطق باسم الاتحاد، في وقت يسعى الطرفان لتحقيق اختراق في مسألة الحدود الإيرلندية الشائكة.

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية مرغريتيس سكيناس في مؤتمر صحفي روتيني الإثنين إن بارنييه «سيلتقي بعد ظهر يوم غد» المدعي العام البريطاني جيفري كوكس ووزير بريكست البريطاني ستيفن باركلي، وفق «فرانس برس».

ويأتي الاجتماع الذي سينعقد في بروكسل، بعد إعلان بارنييه السبت أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم ضمانات إضافية للمملكة المتحدة بغرض تسهيل مصادقة برلمانها على اتفاق بريكست. كما ألمح بارنييه إلى أن القادة الأوروبيين يمكن أن يتقبلوا تأخيرًا «فنيًا» قصيرًا في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر في 29 مارس، لمنح البرلمان البريطاني وقتاً للمصادقة الرسمية على اتفاق الخروج.

وأثارت هذه البادرة الصغيرة باتجاه بريطانيا الآمال في إمكانية توصل الطرفين إلى حل بما في ذلك لمسألة خطة «شبكة الأمان» الخاصة بالحدود الإيرلندية، وهي المسألة التي يعترض عليها العديد من النواب البريطانيين. وفي حال عدم موافقة البرلمان على الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل، فيمكن أن تخرج بريطانيا بدون اتفاق وهو ما يمكن أن يكون له تبعات.
[كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في 5 شباط/فبراير 2019]

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