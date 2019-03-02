إيران تندد بإدراج بريطانيا «حزب الله» منظمة «إرهابية»

انتقدت إيران، بريطانيا لقرارها إدراج جماعة «حزب الله» اللبنانية على لائحة المنظمات الإرهابية، وقالت يوم السبت: «إن القرار تجاهل قسماً كبيراً من الشعب اللبناني ودور الجماعة، التي تدعمها طهران، في قتال تنظيم داعش».

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قوله: «يعد الإجراء البريطاني تجاهلاً متعمدًا لقسم كبير من شعب لبنان ولمشروعية حزب الله ومكانته القانونية في البنية الإدارية والسياسية بلبنان».

وكانت بريطانيا قالت، يوم الإثنين، إنها تعتزم حظر كل أجنحة «حزب الله»؛ بسبب ما وصفته بنفوذه المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط وصنفته منظمة إرهابية. و«حزب الله» مصنف بالفعل منظمة إرهابية من جانب الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

واتسع نفوذ «حزب الله»، الذي لطالما كان أقوى جماعة في لبنان، على المستويين المحلي والإقليمي. وللحزب ثلاث حقائب وزارية من أصل 30 وزارة في الحكومة التي يرأسها سعد الحريري، وهو أكبر عدد وزارات يشغله على الإطلاق.

وأضاف قاسمي: «وعلاوة على... دور حزب الله في الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية خلال العقود الماضية، فإن حزب الله ركيزة في مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية مثل داعش في المنطقة». وإيران وحزب الله، التي أسسها الحرس الثوري الإيراني العام 1982، لاعبان رئيسيان في الحرب السورية والقتال ضد الجماعات المتشددة المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد، بما في ذلك تنظيم «داعش».