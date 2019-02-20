مقتل 14 مدنيًا في هجوم لـ«بوكو حرام» في نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 فبراير 2019, 05:47 مساء
نقل جثة إلى مشرحة مستشفى شمل شرق مدينة مايدوغوري، 16 فبراير 2019. (أ ف ب)

قتل ما لا يقل عن 14 عاملا في هجوم لجماعة «بوكو حرام» «المتطرفة» في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما ذكرت الأربعاء عناصر مسلحة تساند الجيش.

وهاجم مسلحون يشتبه بانتمائهم إلى فصيل ابو بكر الشكوي الإثنين مدنيين كانوا يقومون بجمع الحطب في غابة كوشيبي على بعد حوالى 10 كيلومترات من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، وفق «فرانس برس».

وقال باباكورا كولو أحد قادة الميليشيا «عثرنا على 14 جثة في موقع الهجوم وما زلنا نبحث عن أربع»، مشيرًا إلى أن الضحايا حاولوا الفرار وتعرضوا لإطلاق نار. وقال محمد أشيك العنصر الآخر في الميليشيا «عثرنا على تسع جثث أمس (الثلاثاء) وخمس صباح اليوم». وأوضح أن أربعة أشخاص لا يزالون مفقودين يرجح أنهم قتلوا في الهجوم. وتابع أن «عمليات البحث صعبة لأن الجثث كانت موزعة على مساحة كبيرة من الغابة».

ويتحدر المدنيون من قرية لوالتي المجاورة في منطقة جيري التي استهدفها مرارا «المتطرفون». وتستهدف «بوكو حرام» بانتظام المزارعين ومربي المواشي وتتهمهم بتقديم معلومات عن المتمردين للسلطات النيجيرية. وفي يناير قتل أربعة فلاحين قرب مولاي على بعد 5 كلم من مايدوغوري أثناء تواجدهم في حقولهم.

وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري المرشح لولاية ثانية، انتخب في 2015 بعد أن وعد بوضع حد لتمرد بوكو حرام. لكن الوضع في شمال شرق البلاد مقلق لأن الهجمات تضاعفت في الأشهر الأخيرة ما أدى إلى مقتل عشرات بل مئات الجنود على يد الحركة «المتطرفة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحف عربية: تقويض «الميليشيات» ووضع حد لسيطرتها على الدولة
ليبيا
لاغرفيلد.. «قيصر» الموضة الساخر دائمًا
أناقة وجمال
مؤسسة النفط ترد على المغربي: التحقق من استتباب الأمن شرط لإعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
باشاغا يتهم «جهة بعينها» بعرقلة عمله ويصنف التشكيلات المسلحة في العاصمة ويتحدث ...
ليبيا
الحبري: ثلث ميزانية الإنفاق خلال السنوات الثلاث الماضية جرى تسييلها لفائدة الجيش
ليبيا
المغربي: حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة يتسلّم موقع حقل الشرارة
ليبيا
الأفريقي للتنمية: مليون برميل نفط يوميًا كافية لتطوير خطة تعافي الاقتصاد الليبي
ليبيا
مطعم أفريقي مغمور يفوز بلقب الأفضل عالميًّا
كوجينة
البعثة الأممية: غسان سلامة ناقش مع حفتر 3 ملفات هامة
ليبيا
موريتانيا تدشن حملة تبرعات لمنتخب «الأمم»
رياضة عالمية
صولة يكشف سبب غياب نشنوش عن المنتخب
رياضة محلية
آمر «الكرامة» من «الشرارة»: الجيش هو الحامي الحصين لقوت الليبيين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التمرينات الرياضية المتقطعة أفضل لخسارة الوزن