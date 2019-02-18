فيديو: المقاتلات الباكستانية تستقبل ولي العهد السعودي في السماء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 08:56 مساء

أظهر مقطع فيديو لقطات جديدة لاستقبال مقاتلات باكستانية، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أجواء إسلام آباد.

ورافقت المقاتلات الحربية، بحسب مقاطع الفيديو المتداولة، طائرة ولي العهد لدى دخولها أجواء باكستان، ترحيبًا بمقدمه. كما نشر حساب الحكومة الباكستانية، على «تويتر»، مقطع فيديو يظهر مرافقة المقاتلات العسكرية للطائرة حتى هبوطها.

وانتشرت لافتات الترحيب بالأمير ابن سلمان في شوارع العاصمة إسلام أباد، والتي تعد المحطة الأولى في جولة آسيوية لولي العهد. وحرصت وسائل الإعلام الباكستانية، على نشر مقاطع الفيديو والأهازيج عبر شاشاتها، ترحيبًا منها بمحمد بن سلمان، الذي يزور البلاد للمرة الرابعة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان، وصل إلى إسلام آباد، مساء أمس الأحد، في زيارة رسمية، على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين هي الأولى منذ توليه العهد في 2017. وقال ابن سلمان إن المملكة وقعت اتفاقيات بـ20 مليار دولار مع باكستان. وأضاف أن أمام باكستان مستقبلًا باهرًا وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.

وتابع محمد بن سلمان، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء باكستان عمران خان: «وقعنا اليوم مذكرة تفاهم واتفاقيات قيمتها 20 مليار دولار وهذا مبلغ كبير للمرحلة الأولى، وهذا الرقم سينمو بصورة متزايدة في المرحلة المقبلة».

وتابع: «سيكون هناك مئة مليون سائح بين البلدين، في يوم من الأيام، وأعتقد أنه في السنوات العشرين المقبلة، سيكون هناك تطور أكبر في هذا المجال». واستطرد: «نرحب بباكستان اقتصاديًا وسياسيًا، وأمنيًا أيضًا، ونؤمن بهذه المنطقة ولذلك نستثمر فيها، وسيكون لدينا شرق أوسط عظيم تحيطه باكستان».

 

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