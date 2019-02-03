غرق مركب للمهاجرين في نهر على حدود التركية وفقدان ثلاثة أطفال

مخيم موريا للمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية. (فرانس برس)

أعلنت الشرطة اليونانية أن عمليات البحث جارية الأحد للعثور على أربعة مهاجرين بينهم ثلاثة أطفال يعتقد أنهم فقدوا خلال محاولتهم عبور نهر إيفروس من تركيا إلى اليونان.

وكان المركب يقل 12 شخصا عندما غرق السبت. وتمكن ثمانية منهم من الوصول إلى ضفة النهر سباحة وقاموا بإبلاغ السلطات، وفق «فرانس برس».

ويشهد نهر إيفروس ارتفاعا في حركة الهجرة غير الشرعية منذ تكثيف دوريات اليونان والاتحاد الأوروبي في بحر إيجة عام 2016. وقال وزير الهجرة اليوناني ديمتريس فيتساس في أكتوبر إن عدد الذين عبروا النهر سجل ارتفاعا كبيرا، من أكثر من ثلاثة آلاف في 2016 إلى 5500 خلال عام 2017، وحوالى 12 ألفا منذ ذلك الوقت من العام الماضي.

والهجرة من القضايا التي سيناقشها رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خلال زيارة إلى تركيا الأسبوع المقبل.