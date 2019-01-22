بنس للمعارضة الفنزويلية: «نحن معكم»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 10:17 مساء

أكّد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الثلاثاء لمعارضي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعم واشنطن عشية تظاهرات مناهضة للحكومة الأربعاء.

وكتب بنس على تويتر «في وقت يحاول أهل فنزويلا الطيبين جعل أصواتهم مسموعة غدًا، نيابة عن الشعب الأميركي، فإننا نقول نحن معكم». وتابع «نقف معكم وسنظل معكم حتى يتم استعادة الديمقراطية»، بحسب «فرانس برس».

ومن المؤكد أن يثير دعم الولايات المتحدة غضب مادورو الذي اتهمت حكومته اليسارية واشنطن مرارًا بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلد الغني بالنفط لكن المنهك اقتصاديًا. ودعت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، وتعتبرها المحكمة الدستورية غير شرعية، إلى تظاهرات مناهضة لمادورو الأربعاء.

والإثنين، اعتقلت السلطات الفنزويلية 27 عسكريًا دعوا قرب كراكاس إلى عدم الاعتراف برئيس فنزويلا.

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