ترامب يلتقي عائلات ضحايا هجوم منبج في قاعدة دوفر الجوية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أنه سيلتقي عائلات الضحايا الأميركيين الأربعة الذين قُـتلوا الأربعاء في هجوم انتحاري في منبج في سورية، وذلك خلال مراسم إعادة جثامينهم إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة: «سأغادر إلى دوفر لأكون مع عائلات أربعة أشخاص مميزين خسروا حياتهم وهم يخدمون وطننا!»، وفق «فرانس برس».

ودوفر قاعدة جوية في ديلاوير الواقعة شمال واشنطن، التي منها تعود عادة جثامين العسكريين الأميركيين الذين يقتلون في عمليات في الخارج. وقُـتل 19 شخصًا بينهم عسكريان أميركيان وموظف أميركي مدني ومتعاقد مع وزارة الدفاع الأميركية في هجوم انتحاري في منبج تبناه تنظيم «داعش».

وهذا أعنف هجوم يطاول القوات الأميركية الموجودة في سورية منذ العام 2014. وجاء هذا الهجوم بعد إعلان ترامب غير المتوقع سحب القوات الأميركية من سورية. وبرر ترامب قراره بالقول إن تنظيم «داعش» قد هزم. وبعدما نجح في التوسع في سورية والعراق في العام 2014، أُصيب التنظيم بانتكاسات ميدانية عدة في العامين الأخيرين، وبات وجوده محصورًا في جيب صغير في شرق سورية قرب الحدود مع العراق.