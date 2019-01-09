إرسال طرود مشبوهة إلى بعثات دبلوماسية في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 04:41 مساء

فتحت الشرطة الأسترالية الأربعاء تحقيقًا حول إرسال عدد من الطرود المشبوهة إلى نحو عشر سفارات وقنصليات في أستراليا، إلا أنها لا تعتبر خطرة.

وطوال ساعات بعد الظهر، اضطرت أجهزة الطوارئ في عدد من المدن الأسترالية إلى زيادة عمليات التدخل بعدما بُلغت بتلقي طرود تحتوي على مواد مشبوهة على الأرجح، وفق «فرانس برس».

وليس ثمة أي منطق واضح في لائحة البلدان المستهدفة، والتي تضم الولايات المتحدة والصين وإيطاليا والهند واليابان وسويسرا وإسبانيا ومصر وباكستان ونيوزيلندا. وأكدت شرطة ولاية فيكتوريا التي عاصمتها ملبورن، أن المواطنين ليسوا مهددين. وأضافت «نعتقد في هذه المرحلة أن القضية محددة الأهداف ولا تشكل تهديدًا» للمواطنين.

وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان «يتمّ فحص هذه الطرود من جانب أجهزة الطوارئ». وأُخليت بعض الأماكن على سبيل الوقاية الأمنية، قبل السماح للموظفين بالعودة إلى مكاتبهم. وكانت القنصلية البريطانية في ملبورن أول المستهدفين.

وصرّح ناطق باسم المفوضية البريطانية العليا، وهي تعادل السفارة البريطانية في دول الكومنولث، «نحن على تواصل مع (الشرطة الفيدرالية) والسلطات المحلية بشأن هذا الوضع. جميع موظفينا بخير». وأشارت قنصلية الولايات المتحدة لدى ملبورن أيضاً إلى أنها تلقت طرداً «مشبوهاً» تم التعامل معه من جانب رجال إطفاء المدينة والشرطة الفيدرالية التي فتحت تحقيقاً.

وذكرت وزارة الخارجية الأسترالية أنها بعثت الثلاثاء بمذكرة إلى كل البعثات الدبلوماسية في كانبيرا «لتنبيهها من احتمال تلقي طرود مشبوهة». وقد وجهت الوزارة هذا الإنذار بعد حوادث مماثلة في كانبيرا وسيدني في بداية الأسبوع. وتحدثت الصحافة الأسترالية الإثنين عن تلقي قنصلية الأرجنتين في سيدني طردًا يحتوي مسحوقًا أبيض. ولا يتضمن هذا المسحوق أي مادة سامة.

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