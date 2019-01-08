طالبان تلغي محادثات السلام مع مسؤولين أميركيين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 05:04 مساء

قالت حركة «طالبان» الثلاثاء إنها ألغت محادثات سلام مقررة مع مسؤولين أمريكيين هذا الأسبوع في قطر بسبب خلافات بشأن جدول الأعمال.

وقال أعضاء كبار من طالبان متمركزين في أفغانستان «اتفق الجانبان على عدم اللقاء في قطر»، وفق «رويترز».

وكان مسؤولون كبار من طالبان قالوا لرويترز في وقت سابق إنه من المقرر أن تبدأ المحادثات التي تستمر يومين في قطر يوم الأربعاء. ورفضت طالبان طلبات من قوى إقليمية للسماح لمسؤولين أفغان بالمشاركة في المحادثات.

وكانت حركة «طالبان» قد رفضت طلبات عديدة من قوى إقليمية بالسماح لمسؤولين أفغان بالمشاركة في المحادثات قائلة إن الولايات المتحدة هي خصمها الرئيسي في الحرب الدائرة منذ 17 عاما وإن كابول ما هي إلا نظام دمية.

ورفضت الحركة الاجتماع مع مسؤولين أميركيين بالسعودية هذا الأسبوع لإصرار الرياض على حضور ممثلين للحكومة الأفغانية. وستكون هذه رابع جولة في سلسلة من المحادثات بين قيادات في طالبان والمبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد.

وقال عضو كبير في حركة طالبان طالبا عدم نشر اسمه «بعد المشاورات المتبادلة، سنجتمع بمسؤولين أميركيين في الدوحة يوم الأربعاء. وسيستمر الاجتماع ليومين: الأربعاء والخميس». وذكر مسؤولون من باكستان وإيران أنهم يحاولون إقناع «طالبان» بلقاء مسؤولين من الحكومة الأفغانية. وأكد قيادي بارز آخر من طالبان اجتماع قطر وقال إنه لن تشارك فيه أطراف أخرى.

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