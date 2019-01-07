تكهنات بتوجه كيم كونغ أون إلى بكين.. قطار كوري شمالي خاص يدخل الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 09:52 مساء
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يلقي كلمة بمناسبة رأس السنة الجديدة. (فرانس برس)

دخل قطار كوري شمالي خاص الأراضي الصينية في وقت متأخر الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، ما يثير تكهنات بأن زعيم كوريا الشمالية كيم كونغ أون ربما يكون في طريقه إلى بكين.

وعبر القطار الحدود عند نحو الساعة 10,15 مساء بالتوقيت المحلي (13,15 ت غ) ويتوقع أن يصل العاصمة الصينية صباح الثلاثاء، بحسب ما أوردت الوكالة نقلًا عن مصادر موثوقة.

والصين هي الحليفة الدبلوماسية الرئيسية لكوريا الشمالية ومصدرها الرئيسي للتجارة والمساعدات. وزار كيم الصين ثلاث مرات العام الماضي للقاء الرئيس الصيني شي جينبنغ بعد أكثر من ست سنوات من تسلمه الرئاسة. ولم يتم الإعلان عن تلك الزيارات مسبقًا، وكانت المؤشرات المبكرة على الزيارة الأولى التي جرت في مارس عندما رصد قطار كيم يدخل بكين.

وجاءت تلك الزيارة قبل لقاء كيم برئيس كوريا الجنوبية مون جاي - إن والرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي مدينة داندونغ الحدودية الصينية أغلقت عشرات سيارات الأمن الطرق المحيطة بمحطة القطار وانتشر فيها عشرات رجال الشرطة قبل أن يمر القطار، بحسب يونهاب، التي قالت إنه تم فتح الطرق فيما بعد.

ولم يتأكد بعد ما إذا كان مسؤول كوري شمالي كبير على متن القطار، بحسب ما نقلت الوكالة عن المصدر. وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية أن نزلاء فندق في داندونغ منعوا من دخول غرفهم المطلة على النهر الذي يشكل الحدود بعد ظهر الاثنين، في خطوة وصفتها مصادر بأنها تهدف إلى «منع مشاهدة القطار».

وتوقفت محادثات نزع أسلحة كوريا الشمالية بين بيونغ يانغ والولايات المتحدة، إلا أن التوقعات تتزايد باحتمال عقد ثانية بين كيم وترامب.

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