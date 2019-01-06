لا موعد لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في الكونغو الديموقراطية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يناير 2019, 08:49 مساء
رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في جمهورية الكونغو الديموقراطية كورناي نانغا. (فرانس برس)

لم تحدد اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في جمهورية الكونغو الديموقراطية أي موعد جديد لإعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، والذي كان مقررا الأحد، مؤكدة أنها أنجزت فرز 53% فقط من بطاقات الاقتراع.

والأحد قال رئيس اللجنة كورناي نانغا في مؤتمر صحافي «يتعذّر اليوم إعلان النتائج الأولية الذي كان مقررا الأحد 6 يناير 2019». وقال نانغا إن اللجنة فرزت أكثر بقليل من نصف البطاقات التي وردت من مراكز الاقتراع عبر 179 مركزا محليا لجمع النتائج بعد أسبوع من الانتخابات التي اجريت في 30 ديسمبر، وفق «فرانس برس».

وتابع نانغا أن «نسبة الفرز التي كانت 20% في 3 يناير أصبحت اليوم 53%». وأضاف «بانتظار إنجاز الفرز نطلب من الرأي العام المحلي التحلي بالصبر إلى أن تتأكد المعطيات».

وخاض الانتخابات التي جرت في 30 ديسمبر 21 مرشحا تنافسوا على منصب الرئيس جوزف كابيلا الذي حكم البلاد لنحو 18 عاما، وتنافس فيها مرشح السلطة إيمانويل رامازاني شاداري في وجه اثنين من مرشحي المعارضة هما فيليكس تشيسيكيدي السياسي المخضرم ومارتن فايولو الذي دخل مؤخرا معترك السياسة.

ورغم أن يوم الانتخابات كان هادئا نسبيا، إلا أن التوتر تزايد بسبب عملية الفرز الطويلة وسط خشية كثيرين من التلاعب بالنتيجة لصالح شاداري، فيما قد يؤدي أي تأخير إلى تفاقم الوضع.

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