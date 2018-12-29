ارتفاع وتيرة الهجمات في جنوب تايلاند

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 08:59 مساء

دان زعيم المجلس العسكري التايلاندي تشان-أو تشا مَن وصفهم بـ«الانتهازيين» السبت بعد موجة من التفجيرات المنسقة في الجنوب الذي تسكنه غالبية مسلمة، قبل عطلة رأس السنة الميلادية.

وتشهد المنطقة المحاذية لماليزيا تمردًا دمويًّا منذ أكثر من عقد، حيث يقاتل مسلحون مسلمون من إتنية المالاي الدولة التي يعد البوذيون غالبية سكانها، في مسعى للحصول على مزيد من الحكم الذاتي، وفق «فرانس برس».

ومنذ 2004 يقاتل المسلحون بالقنابل المصنعة يدويًّا الجيش التايلاندي القوي. وقُـتل في التمرد نحو سبعة آلاف شخص معظمهم من المدنيين من مسلمين وبوذيين.

إلا أن العام 2017 شهد انخفاضًا في عدد قتلى هذه الأحداث، حيث لم يتجاوز 235 قتيلاً. ووقعت آخر الهجمات ليل الجمعة السبت تمثلت بسلسلة من الحوادث المنفصلة في ثلاث مناطق مختلفة في مقاطعة ناراثيوات، بحسب قائد الشرطة الجنرال دوسادي تشوسونغكيت.

وقال إن القنابل المصنعة يدويًّا فُجِّرت عن بعد، مضيفًا أن أحدًا لم يصب. وتطيل هذه الهجمات موجة العنف التي بدأت في وقت متأخر من مساء الاثنين عندما قُتل رجلا شرطة في تفجير قنبلة وُضعت على جانب الطريق. وفي مقاطعة سونغكهلا المجاورة انفجرت قنبلتان، ليل الأربعاء الخميس، في مقصد للسياح في شاطئ سميليا إلا أنه لم يتسبب في وقوع ضحايا.

وأمر زعيم المجلس العسكري المسؤولين بتعزيز الإجراءات الأمنية بعد الهجمات، بحسب الناطق باسم الحكومة، بوديبونغسي بوناكانتا، السبت. وقال الناطق إن «برايوت قال إن اشرارا وانتهازيين نفذوا تلك الهجمات خلال أعياد راس السنة»، مضيفاً أن رئيس المجلس العسكري طلب من المواطنين المحليين ابلاغ السلطات بأي أمر مشبوه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصاد اقتصاد 2018: تعافي عائدات النفط رغم هجوم الجضران و«داعش» وإغلاقات بعض ...
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: كبح جماح التضخم والدينار أكبر الرابحين
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: المرحلة الانتقالية كيف تنتهي.. وما البدائل؟ (6 ـ 7)
ليبيا
فيصل فخري يفوز يجائزة «مفتاح بوزيد للصحافة»
ثقافة وفن
حصاد 2018: الملتقى الوطني.. ملحق 2019 بعد باليرمو وباريس
ليبيا
الخراز: هذه بنود مبادرة توحيد الجهود الأمنية بين وزارتي الداخلية بالوفاق ...
ليبيا
قناة الوسط الفضائية توفر نطاق بث تجريبيًا بتقنية «SD»
ليبيا
واقعة «كافي كازا» تثير جدلاً واسعًا على مواقع التواصل
ليبيا
قصة 3 ساعات تمكن فيها «الإرهابيون» من السيطرة على مقر اللواء العاشر بتراغن
ليبيا
مالك كافي كازا ينفي مبررات الداخلية ويوضح تفاصيل اقتحام المقهى
ليبيا
ثالث أعلى عائد شهري في 2018.. مؤسسة النفط: 2.4 مليار دولار إيرادات نوفمبر
ليبيا
اشتهر بترويج الخمور.. القبض على «تاكسي المساكن» في بنغازي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب وحلول ارتقاع درجة حرارة محرك السيارة فجأة