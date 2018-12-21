CNN: وزير الدفاع الأميركي يعلن استقالته

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس استقالته من منصبه الخميس موضحًا أنه استقال من أجل أن يتمكن الرئيس دونالد ترامب من تعيين وزير دفاع بـ«أفكار متقاربة مع أفكاره»، وفقًا لما نقلته شبكة CNN الأميركية.

وقال ماتيس في رسالة إلى ترامب «لأنه من حقك أن يكون لديك وزير دفاع وجهات نظره تتوافق بشكل أفضل مع وجهات نظرك (...) أعتقد أنه من الصواب بالنسبة إليّ أن اتنحى عن منصبي».

وقبل الكشف عن رسالة الاستقالة أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وزير الدفاع جيم ماتيس سوف يتقاعد في نهاية فبراير المقبل، وفقا لـ«فرانس برس».

وكتب ترامب على تويتر «الجنرال جيم ماتيس سوف يتقاعد، مع التميّز، في نهاية فبراير، بعد أن خدم إدارتي كوزير للدفاع في العامين الماضيين».

وتأتي استقالة ماتيس بعد يوم على قرار الرئيس دونالد ترامب الصادم للمؤسسة السياسية في واشنطن الانسحاب من سوريا.