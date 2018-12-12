«ليبيا للاتصالات» تبدأ صيانة مسار كيبل «NGBN» جنوب سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 07:55 مساء

بدأت شركة هاتف ليبيا للاتصالات، وبالتعاون مع فنيي اتصالات مكتب سرت، في أعمال صيانة مسار الاتصالات كيبل «NGBN» الواقع جنوب المدينة (120 كلم) تحت حماية أمنية من قوة حماية وتأمين سرت.

وقال مصدر فني بقسم الشبكات بشركة «هاتف ليبيا» للاتصالات لـ«بوابة الوسط» إن هذا المسار كان متوقفًا منذ العام 2015 بسبب تردي الأوضاع الأمنية تلك الفترة ووجود الإرهابيين، وتوقف هذا المسار نتيجة الأعطال بسبب الحرب.

وأشار المصدر إلى أن المسار بهذا الكيبل يعتبر مهمًّا في ربط مدينة سرت وشمال ليبيا بمدن وقرى بلدية الجفرة التي تبعد عن سرت 240 كلم، إضافة إلى مدن وبلديات الجنوب. وأوضح المصدر أن هذا العمل بهذا الكيبل توقف خلال سيطرة «داعش» على سرت العام 2015 ولم يستطع فنيو الاتصالات والشبكات بشركة هاتف ليبيا وقتها صيانته بسبب عدم استقرار الوضع الأمني.

وأوضح أن الأهمية الكبرى للكيبل كونه يربط المنطقة الجنوبية بالساحل الليبي عبر محطة الكابل البحري سرت بجميع أنواع الاتصالات، كما يعد من الكابلات المهمة في مسارات الهواتف الخاصة بشركة «هاتف ليبيا».

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