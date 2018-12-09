فرنسية تصرخ جاثية أمام الشرطة: «كونوا معنا من أجل الشعب ومن أجل فرنسا» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 ديسمبر 2018, 06:06 مساء

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي سيدة فرنسية تبكي بحرقة وتخاطب الشرطة في العاصمة باريس قائلة «انظروا ماذا تفعلون بنا اخجلوا من أنفسكم، نحن عزل».

وصرخت السيدة الفرنسية في وجه عناصر الأمن وهي ترتدي سترة صفراء وجاثية على ركبتيها: «كونوا معنا من أجل الشعب ومن أجل فرنسا».

وتظهر السيدة وهي توجه الكلام للشرطة قائلة: «من العار عليكم أن تفعلوا بنا هذا، نحن لسنا مسلحين». ودعت المتظاهرة الشرطة إلى الانضمام لجموع الغاضبين في الشارع، حتى «يناضلوا لأجل نسائهم وأطفالهم» بحسب قولها.

وألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيادة في الضريبة على الوقود، لكن الخطوة فشلت في إنهاء احتجاجات «السترات الصفراء» التي تطالب بخفض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مزايا التقاعد.

في غضون ذلك، أعلنت الداخلية الفرنسية، الأحد، احتجاز 1220 شخصا في مختلف أنحاء فرنسا، خلال احتجاجات السبت، وهو معدل لم تشهده البلاد منذ سنوات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. صلاح يحرز «هاترك» ثم يتنازل عن جائزة رجل المباراة لميلنر.. لماذا؟
رياضة عالمية
الأهلي بنغازي يواصل البحث عن فاروقا في القاهرة والسعيطي يتوعده
رياضة محلية
الأحوال المدنية: تطوير منظومة استخراج البيانات الشخصية
ليبيا
بالأسماء.. المؤسسة الوطنية للنفط تحدد أسماء المحرضين على غلق حقل الشرارة
ليبيا
ترامب يرد على اتهام مولر له بتواطؤ حملته الرئاسية مع روسيا
دولى
10 نقاط توافقية في الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
رئيس «الخطوط الليبية»: المخالفات تهدد بإفلاس الشركة.. وأطالب بالتحقيق في ملابسات...
ليبيا
ضو المنصوري: التعديلات الدستورية «كارثية» وتخلق «دكتاتورية جديدة»
ليبيا
بعد استئناف التصدير.. مؤسسة النفط تعلن القدرة الاستيعابية لثلاثة موانئ
ليبيا
تفاصيل مباحثات حفتر وكونتي.. إيطاليا تؤمن بـ«دور مرموق» لحفتر في ليبيا
ليبيا
مطالبة برلمانية للحكومة الإيطالية باتخاذ قرار بشأن سفيرها إلى ليبيا
ليبيا
رويترز: الفقر في ليبيا يتزايد مع ارتفاع التضخم .. والمسؤولون يحاربون «السوداء»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية