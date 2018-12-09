فرنسية تصرخ جاثية أمام الشرطة: «كونوا معنا من أجل الشعب ومن أجل فرنسا» (فيديو)

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي سيدة فرنسية تبكي بحرقة وتخاطب الشرطة في العاصمة باريس قائلة «انظروا ماذا تفعلون بنا اخجلوا من أنفسكم، نحن عزل».

وصرخت السيدة الفرنسية في وجه عناصر الأمن وهي ترتدي سترة صفراء وجاثية على ركبتيها: «كونوا معنا من أجل الشعب ومن أجل فرنسا».

وتظهر السيدة وهي توجه الكلام للشرطة قائلة: «من العار عليكم أن تفعلوا بنا هذا، نحن لسنا مسلحين». ودعت المتظاهرة الشرطة إلى الانضمام لجموع الغاضبين في الشارع، حتى «يناضلوا لأجل نسائهم وأطفالهم» بحسب قولها.

وألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيادة في الضريبة على الوقود، لكن الخطوة فشلت في إنهاء احتجاجات «السترات الصفراء» التي تطالب بخفض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مزايا التقاعد.

في غضون ذلك، أعلنت الداخلية الفرنسية، الأحد، احتجاز 1220 شخصا في مختلف أنحاء فرنسا، خلال احتجاجات السبت، وهو معدل لم تشهده البلاد منذ سنوات.