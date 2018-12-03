«كلب بوش» يجسد وفاءه ولا يتخلى عن الرئيس الأميركي حتى بعد موته

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 04:47 مساء

حظيت صورة كلب الرئيس الأميركي الراحل جورج بوش الأب، بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن تعاطفهم مع الكلب الوفي لسيده.

ورافق الكلب سولي، وهو من فصيلة «لابرادور»، الرئيس الأميركي الحادي والأربعين، منذ شهر يوليو الماضي، عقب وفاة زوجته باربرا بوش، وفق «فرانس برس».

وأظهرت صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الكلب وهو مستلق أمام تابوت الرئيس الراحل في منزله بهيوستن، ثم نُـشرت الصورة على صفحة الرئيس الراحل على إنستغرام، مع عبارة «المهمة اكتملت»، وفق ما نقلت جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

وعلّق كثيرون على الصورة، حيث أثنى البعض على وفاء الكلب، في حين قال آخرون إن مظاهر الحزن واضحة عليه. وظلَّ الكلب «سولي» في خدمة جورج بوش الأب، الذي توفي الجمعة عن 94 عامًا، وينتظر أن يعود إلى مؤسسة «فيت دوغز»، التي تولت تدريبه على مساعدة المتقاعدين من كبار السن والعجز، حيث سينتقل إلى خدمة متقاعدين آخرين.

وتعد «لابرادور» من فصيلة الكلاب التي تستخدم لمساعدة أصحاب الهمم، ويتمتع بشعبية كبيرة في كندا وبريطانيا والولايات المتحدة.

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