زيارة قصيرة لولي العهد السعودي إلى موريتانيا

صورة وزعها الديوان الملكي السعودي للرئيس الموريتاني وولي العهد السعودي في مطار نواكشوط. (فرانس برس)

قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأحد بزيارة قصيرة إلى موريتانيا، حيث وقع سلسلة من الاتفاقيات مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وترأس الرجلان مراسم توقيع اتفاقيات حول «الازدواج الضريبي» و «التهرب الضريبي»، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم حول قضايا بيئية وهيدروليكية، وفق «فرانس برس».

وأثناء مراسم التوقيع، كشف وزير الاعلام السعودي عواد العواد عن قرار الأمير محمد بناء مستشفى جامعي في نواكشوط يجمع بين العديد من التخصصات ويحمل اسمه.

في محطته الخامسة..بن سلمان يزور الجزائر لاستطلاع الملف الليبي وسوق النفط

وقد وصل ولي العهد السعودي إلى نواكشوط ظهر الأحد، . وهي الجولة الخارجية الأولى للأمير محمد منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا. وانضمت موريتانيا إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن.

رئاسة فرنسا تعقب على الحوار المثير للجدل بين محمد بن سلمان وماكرون