بوتين يعلن توافق روسيا والسعودية على تمديد اتفاقهما حول خفض إنتاج النفط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، أن روسيا والسعودية، الدولة الرئيسية في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، توافقتا على تمديد اتفاق حول خفض إنتاج النفط، مع تدهور أسعار الخام في الأسواق العالمية.

وبعد إجرائه محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، قال بوتين: «توافقنا على تمديد اتفاقنا».

ولم يصدر أي تعليق فوري عن السعودية، لكن الأسواق المالية كانت تتوقع تجديد هذا الاتفاق بين المملكة وروسيا قبيل اجتماع منظمة «أوبك» الأسبوع المقبل في فيينا.

وتتعاون روسيا منذ سنوات مع «أوبك»، وقد ساعدت في هندسة خطة لإعادة أسعار النفط إلى مستويات مقبولة بعد انهيارها العام 2014.

وبعد ارتفاع الأسعار في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، عادت لتتراجع نحو 30% مع انتشار شائعات حول تراجع الطلب وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال بوتين في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس: «سوف نعمل جنبًا إلى جنب مع السعودية».

وأضاف: «سوف ندرس سوية مع السعودية وضع السوق، ونتعامل مع النتيجة بشكل عملي».

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وتراجع الخميس سعر خام نيويورك إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 14 شهرًا.