ترامب يتوعد بـرد أميركي في حال استخدام أسلحة كيميائية في سورية

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بـ«رد أميركي» حال استخدام جديد للأسلحة الكيميائية في سورية، مندداُ بـ«الفوضى» التي يتسبب بها قادة البلاد.

وقال في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «إنهم ينهبون موارد أمتهم»، بحسب «فرانس برس».

