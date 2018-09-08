روحاني: أميركا تبعث رسائل «يوميًّا» لإيران لبدء مفاوضات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 سبتمبر 2018, 08:05 مساء
الرئيس الإيراني حسن روحاني. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة تبعث رسائل لإيران باستمرار لبدء مفاوضات.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مايو، من الاتفاق النووي المبرم مع طهران العام 2015 وإعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية الشهر الماضي، وفق «رويترز». وكان ترامب قال إنه يوافق على الاجتماع مع زعماء إيرانيين.

وقال روحاني: «يحاولون من جانب الضغط على الشعب الإيراني، ومن جانب آخر يبعثون لنا برسائل يوميًّا من خلال وسائل مختلفة بضرورة أن نأتي ونتفاوض معاً». وأضاف: «(يقولون) علينا التفاوض هنا، علينا التفاوض هناك. نريد حل هذه القضايا، هل ينبغي أن نستجيب لرسائلكم؟ أم ننظر إلى أفعالكم الوحشية؟».

وتريد واشنطن إرغام طهران على إنهاء برنامجها النووي ووقف دعمها لجماعات متشددة في سورية والعراق. ومن المقرر إعادة فرض عقوبات أميركية تستهدف قطاع النفط الإيراني في نوفمبر. وقال روحاني، السبت، إن إيران تواجه «حربًا اقتصادية ونفسية ودعائية»، مشيرًا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل كعدوي طهران الرئيسيين.

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