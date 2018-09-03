موغيريني تستعد لمغادرة منصبها العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 07:05 مساء
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني. (فرانس برس)

أشارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الإثنين إلى أنها لن تسعى لإعادة تعيينها بعد انتهاء ولايتها العام المقبل.

وقالت موغيريني في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي إنها ستعمل بجد حتى العام المقبل من أجل أن تترك الشؤون الخارجية للاتحاد «منظّمة» لمن سيخلفها، وفق «فرانس برس».

وستنتهي ولاية موغيريني مع جميع أعضاء المفوضية الأوروبية الحاليين برئاسة جان كلود يونكر، عندما تنتهي ولاية المفوضية الحالية في أكتوبر العام المقبل. وقالت «لدينا الكثير لنفعله هذا العام. أولًا لنحافظ على ما حققناه حتى الآن، وهو كثير لكنه هش».

وأضافت «ينتظرنا الكثير من العمل هذا العام من أجل إكمال المهمة، وكي نترك لمن سيتشرف بالمنصب فرصة إكمالها من بعدنا العام المقبل». وتولت موغيريني منصب الممثلة العليا للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية في الاتحاد عام 2014 وهي في سن الـ41 بعد صعود سريع في عالم السياسة الإيطالية حيث شغلت منصب وزيرة الخارجية.

وواجهت اعتراضات من دول أوروبا الشرقية الذين اعتبروا أنها مقرّبة من موسكو ولا تملك الخبرة الكافية. لكنها أشرفت على تطوير كبير في الهيكلية الأمنية للاتحاد الأوروبي، ولاسيما فيما يتعلق باتفاقية دفاع رئيسية تهدف إلى تقريب التعاون بين الدول الأعضاء وإنفاق الأموال بشكل أكثر فعالية.

وبذلت موغيريني الكثير من الجهد للمحافظة على الاتفاق النووي الذي أُبرم مع إيران عام 2015 وفرض قيودًا على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات، وخصوصًا في وجه تعنت الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذ

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