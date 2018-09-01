خلال جنازة والدها.. ابنة ماكين «تتهكم» على ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 سبتمبر 2018, 08:46 مساء
كلمة ميغان ماكين خلال الجنازة. (الإنترنت)

ألقت ابنة السناتور الأميركي الراحل جون ماكين، كلمة مؤثرة خلال جنازة والدها بحضور رئيسين سابقين، انتقدت خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصورة غير مباشرة، وذلك أمام ابنته إيفانكا، وزوجها غاريد كوشنر.

وقالت ميغان ماكين في الجنازة، التي أُقيمت في الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة واشنطن: «إن أميركا الخاصة بجون ماكين لا تحتاج لأن تصبح عظيمة مجددًا. لأن أميركا لطالما كانت عظيمة»، بحسب جريدة «الجارديان».

ويعد هذا التصريح إشارة إلى شعار ترامب في حملته الانتخابية، الذي ركز على سعيه لجعل أميركا «عظيمة مجددًا». ثم استمرت ميغان في انتقاد «الخطاب الرخيص من الرجال الذين لن يقتربوا أبدًا من التضحية التي قدمها (ماكين) عن طيب خاطر، ومحاولات الاستيلاء الانتهازية لأولئك الذين عاشوا حياة من الراحة والامتياز، بينما عانى هو وخدم بلاده».

يذكر أن ترامب لم يحضر الجنازة، بناء على طلب من عائلة ماكين، الذي كان من أشرس المنتقدين للرئيس الأميركي. من جانبه، نشر ترامب تغريدة في نفس توقيت الجنازة تتعلق بأمر آخر تمامًا، وهو اتفاقية نافتا، موجهًا انتقادات لكندا.

وقد حضر الجنازة رئيسان سابقان، هما باراك أوباما وجورج بوش الابن، اللذان قدما خطابين، نزولاً عند رغبة الراحل للتأكيد على أن الأميركيين مصيرهم واحد بغض النظر عن انتمائهم الحزبي. كما حضر وزير الدفاع جيم ماتيس، وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي.

وتوفي ماكين، السبت الماضي، عن عمر ناهز 81 عامًا، وكان قد خطط بنفسه لهذه المراسم خلال الأشهر الأخيرة من حياته، فيما كان يصارع سرطان الدماغ. وتلقى ماكين كلمات رثاء وإشادات استثنائية وعاطفية، من بينها موافقة زملائه في الكونغرس على أن يسجّى جثمانه الجمعة في مبنى الكابيتول في واشنطن، وهي مراسم مخصصة لكبار الشخصيات في تاريخ الولايات المتحدة مثل الرئيسين جون كينيدي ورونالد ريغن.

وأُتيح للأميركيين إلقاء النظرة الأخيرة عليه طيلة ست ساعات، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس»، وشارك العشرات من أعضاء الكونغرس في تلك المراسم، بالإضافة إلى كبار الشخصيات الأميركية مثل بيل وهيلاري كلينتون، وآل غور وديك تشيني، اللذين شغلا منصب نائب الرئيس، ووزيري الخارجية السابقين جون كيري وهنري كيسنغر.

وصباح السبت، نقل حرس الشرف جثمان ماكين المغطى بالعلم الأميركي من الكابيتول ووضعوه في سيارة سوداء توقفت عند النصب التذكاري لمحاربي حرب فيتنام، للسماح لأرملته كينيدي ماكين بوضع إكليل من الزهور لتكريم كل مَن قضوا في هذه الحرب. ويوارى بطل حرب فيتنام السابق، الأحد، في مقبرة الأكاديمية البحرية في أنابوليس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اللواء السابع»: ملتزمون بالهدنة ولا نعلم مصدر القذائف على أحياء طرابلس
ليبيا
أميركا غاضبة من فيلم «الرجل الأول».. والمخرج ينفي الإساءة
ثقافة وفن
مقتل ممثلة أميركية خلال عملية تفتيش
ثقافة وفن
حضري اللبنة في منزلك
كوجينة
خبر صادم من غوغل حول ساعتها الذكية
علوم وتكنولوجيا
أغلبهم مدنيون.. تفاصيل آخر إحصائية لضحايا اشتباكات طرابلس
ليبيا
سالفيني مهدد بالسجن 30 عامًا في قضية مهاجري ديتشوتّي
ليبيا
مواطنون يستغيثون بجهاز الإسعاف والطوارئ في منطقتي عين زارة وخلة الفرجان
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تأجيل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في الخارج إلى 15 ...
ليبيا
«كوكاكولا» تشتري سلسلة مقاهي «كوستا» مقابل 5.1 مليار دولار
اقتصاد
عادل جمعة: الجدول الزمني للامتحانات بلا تغيير وندرس أوضاع طلاب طرابلس
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف يجنب مرضى سرطان البروستاتا التدخل الجراحي