بعد عام من الصمت .. البغدادي يدعو أنصاره إلى عدم التخلي عن «دينهم وجهادهم»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أغسطس 2018, 10:24 مساء
زعيم تنظيم الدولة (داعش) أبوبكر البغدادي. (أ ف ب)

دعا زعيم تنظيم «داعش» ابوبكر البغدادي في تسجيل صوتي بث الأربعاء على حسابات موالية للتنظيم عبر تطبيق تلغرام، أنصاره إلى «عدم التخلي عن دينهم وصبرهم وجهاد عدوهم»، إثر الهزائم الكثيرة التي مني بها التنظيم خلال الفترة الاخيرة.

وجاء في هذه الرسالة التي نسبت إليه وتعتبر الأولى له منذ نحو عام، وتتزامن مع عيد الاضحى أن «ميزان النصر او الهزيمة عند المجاهدين ليس مرهوناً بمدينة او بلدة سلبت  ومتى تخلوا عن دينهم وصبرهم وجهاد عدوهم ويقينهم بوعد خالقهم هزموا وذلوا».

وشن البغدادي هجوما على الولايات المتحدة وروسيا قائلا «ما أن أفشل المجاهدون بتوفيق الله ومنه ما كانت تحلم به اميركا من السيطرة وبسط النفوذ، حتى أقبلت روسيا الصليبية تزاحمها في المنطقة وتنكد عليها استفرادها بها».

وأضاف متوعدا البلدين «ونحن في دولة الاسلام قد أعددنا لكم يا حماة الصليب وقتلى أهل السنة على أرض الشام وكل مكان ما سينسيكم بإذن الله أهوال العراق وخرسان».

ويعود آخر تسجيل للبغدادي إلى الثامن والعشرين من سبتمبر 2017.

وأعلنت الاستخبارات العراقية مطلع يوليو أن ابن البغدادي، حذيفة البدري، قتل في سوريا بثلاثة صواريخ موجهة روسية أصابت المغارة التي كان بداخلها.

وأكد مسؤولون عراقيون في وقت سابق أن البغدادي لا يزال على قيد الحياة داخل الأراضي السورية قرب الحدود مع العراق.

 

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