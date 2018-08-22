أكثر من 100 مهاجر يدخلون إلى مدينة سبتة المحتلة بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أغسطس 2018, 08:36 مساء

دخل 116 مهاجرا الأربعاء مدينة سبتة المحتلة من قبل أسبانيا عبر تسلق السور الحدودي مع المغرب، فأصيب عدد من عناصر الأمن الاسبان بجروح طفيفة، كما أعلنت السلطات الأسبانية.

وقال ناطق باسم المحافظة لوكالة «فرانس برس» إن المهاجرين «عبروا فوق السياج» البالغ ارتفاعه 6 أمتار مع أسلاك شائكة ويحيط بمدينة سبتة المحتلة  باعتبارها أرضي تطبق عليهم فيها قوانين الاتحاد الأوربي.

وأوضح الحرس المدني في بيان أن حوالى 300 شخص حاولوا عبور الحدود الساعة التاسعة بتوقيت المغرب لكن قوات الأمن المغربية منعت عددا منهم من العبور.

وأضاف أن المهاجرين اقدموا، على «منع الحرس المدني من الاقتراب من المنطقة التي حدثت فيها محاولة الدخول، على القاء عبوات بلاستيكية مليئة بالفضلات والدماء والأحماض».

وأكد أن سبعة من حرس الحدود اصيبوا بجروح «طفيفة» نتيجة المقذوفات التي ألقيت باتجاههم.

وكتب رئيس الحكومة الأسبانية بيدرو سانشيز في تغريدة «كل دعمي لقوى الأمن التي تواجه بطريقة نموذجية تحدي الهجرة، خصوصا للعناصر الذين أصيبوا بجروح اليوم».

وتظهر صور نشرتها صحيفة «ال فارو دو كويتا» الأربعاء شبانا مهاجرين افارقة في ذروة فرحهم لأنهم تمكنوا من تسلق السياج المزدوج، ورفع بعض منهم علما اسبانيا أو الاتحاد الأوروبي.

وتظهر هذه الصور أن عددا كبيرا منهم اصيبوا بجروح في سيقانهم أو ايديهم، وان ثيابهم قد تمزقت او تلطخت بالدماء.

وهتف أحدهم بالفرنسية «الحظ السعيد لجميع الأصدقاء الموجودين» في المغرب.

وتحتل أسبانيا مدينتي سبتة ومليلة المغربيتان منذ سنة  1415 ويطالب المغرب إسبانيا بالدخول في مفاوضات مباشرة معها لأجل استرجاعهما، كما يعتبرهما إحدى أواخر معاقل الاستعمار في أفريقيا، غير أن المنطقة لم تصنفها الأمم المتحدة ضمن المناطق المحتلة والواجب تحريرها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - خروف العيد!
كاريكاتير
الخلاف بين واشنطن وأنقرة يأتي على هوى إردوغان
اقتصاد
داني بويل لن يخرج الجزء المقبل من «جيمس بوند»
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - سيولة!
كاريكاتير
سلامة: ليبيا ضحية التدخلات وعلى بعض الليبيين التوقف عن الاستقواء بالخارج
ليبيا
البعثة الأممية: أفراد الكتائب العاملة اسميًّا تحت إشراف «داخلية الوفاق» يهاجمون ...
ليبيا
وزير بريطاني: تعويض ضحايا «الجيش الأيرلندي» من ليبيا أمر صعب ومعقد
ليبيا
العماري لـ«الوسط»: تعداد ليبيا سيصل إلى 8 ملايين نسمة في العام 2030
ليبيا
خبير اقتصادي يقدم اقتراحًا إلى «الرئاسي» لحل مشكلة سعر الصرف
ليبيا
ضبط تشكيل عصابي من طلاب بكلية الطبّ في بنغازي
ليبيا
تلقى مئات العروض.. قصة ليبي حمل لافتة طلبًا لوظيفة في ساحة ببريطانيا
ليبيا
برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل نفق المداولات والمناقشات
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ناسا» تؤكد وجود جليد على سطح القمر