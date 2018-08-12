العثور على جثتي مهاجرين بغابة في كرواتيا

مهاجر يجلس في حافلة اثناء عملية إخلاء معسكر مؤقت في سراييفو. (فرانس برس)

عُـثر، الأحد، على جثتي مهاجريْن يعتقد أنهما تسللا من البوسنة إلى كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، في غابة على بعد نحو 90 كلم من الحدود، بحسب الشرطة الكرواتية.

وذكرت الناطقة باسم الشرطة، سينكا ستاروفسكي، «تم العثور على 12 مهاجرًا، بينهم اثنان متوفيان»، مضيفة أنه تم العثور عليهم في غابة مجاورة لبلدة درزنيشا، صباح الأحد. ولم تكشف الناطقة أي تفاصيل إضافية لجهة عمر المهاجرين وجنسياتهم وسبب الوفاة، واكتفت بالقول إن التحقيق جارٍ حاليًّا في الحادث، بحسب «فرانس برس».

وتقدر السلطات البوسنية أن نحو 4000 مهاجر ولاجئ موجودون حاليًّا على أراضيها، خصوصًا في بلدتي بيهاتش وفيليكا كلادوسا القريبتين من الحدود الكرواتية على أمل العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي على طول ما يعرف بـ«طريق البلقان». ويقيم عديد منهم في متنزهات أو مبانٍ مهجورة، وتوفر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومتطوعون محليون الوجبات وغيرها من الخدمات الأساسية لهم. وهؤلاء من بين أكثر من عشرة آلاف مهاجر دخلوا البوسنة بشكل غير قانوني منذ يناير، بحسب آخر إحصاءات الحكومة.

وطبقًا لمنظمة «أطباء بلاد حدود» فقد لقي أكثر من 80 مهاجرًا مصرعهم منذ بداية العام على طول طريق البلقان التي تبدأ من تركيا بسبب الغرق أو التجمد حتى الموت أو حوادث الطرق. ويزداد الغضب في بلدة بيهاتش بسبب ضعف الحكومة في إدارة تدفق اللاجئين. والجمعة قال الاتحاد الاوروبي إنه سيقدم للبوسنة ستة ملايين يورو (6.85 ملايين دولار) لاستيعاب القادمين الجدد، وذلك إضافة الى 1.5 مليون يورو قدمها في يونيو.