«آسيان» تخفق في التوصل لاتفاق بشأن الأمن الإلكتروني مع روسيا

اجتماع لدول قمة أسيان. (الإنترنت)

أكد وزير خارجية سنغافورة، السبت، أن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لم تتوصل إلى اتفاق بشأن الأمن الإلكتروني مع روسيا.

وتحدثت مسوَّدة بيان الرابطة، قبل اجتماعات بدأت الخميس بين قادة المنطقة ووفود دولية أخرى، عن تعزيز التعاون مع روسيا في مجال الأمن الإلكتروني، وفق «رويترز».



وردًّا على سؤال عن الاتفاق المقترح، قال وزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان للصحفيين: «لم نتوصل إلى اتفاق». وأضاف أن الأمن الإلكتروني كان إحدى القضايا الرئيسية التي نوقشت في الاجتماعات داخل آسيان ومع الشركاء الآخرين أيضًا. وكانت الصين والولايات المتحدة ضمن القوى العالمية التي شاركت في الاجتماعات.

وفي الآونة الأخيرة، تعرضت سنغافورة لأسوأ هجوم إلكتروني عندما سرق متسللون البيانات الشخصية لنحو 1.5 مليون شخص، من بينهم رئيس الوزراء لي هسيين لونغ من قاعدة بيانات للحكومة.