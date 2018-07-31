فرنسا تأمل في موافقة واشنطن على تسليم إيران ثماني طائرات

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير. (فرانس برس)

أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لومير عن الأمل بالحصول على موافقة السلطات الأميركية من أجل تسليم إيران ثماني طائرات للنقل المحلي من تصنيع «آي تي آر» المشتركة بين «إيرباص» و«ليوناردو فينميكانيكا» والذي يفترض أن يتم قبل السادس من أغسطس المقبل.

وقال لومير في مقابلة مع إذاعتي «بي إف إم تي في» و«راديو مونتي كارلو» إنه يتفاوض «منذ أسابيع مع نظيري وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ولدي أمل جيد بانفتاح أميركي حول عدد من المسائل التي تعني شركاتنا الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر ووظائفنا»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف «أفكر خصوصًا في تسليم طائرات للنقل المحلي» من تصنيع «إيه تي آر» الرائد العالمي في صناعة الطائرات ذات الدفع التوربيني والتي تقل عن تسعين مقعدًا، موضحاً «هناك ثماني طائرات يجب تسليمها قبل السادس من أغسطس ما يشكل قسمًا مهمًا من رقم أعمال المجموعة ومقرها تولوز».

وقال لومير إن «لديه أملاً في أن تسمح الولايات المتحدة بتسليم الطائرات». وكان رئيس «أي تي آر» كريستيان شيرر أعلن في أواخر يونيو إنه يمكن أن يعدل عن تسليم مجمل الطائرات التي طلبتها إيران بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية على هذا البلد. وكان أشار إلى 12 طائرة.

وقالت المجموعة إنها ستسعى للحصول على استثناء من الإدارة الأميركية لتتمكن من إنجاز عملية التسليم.