ترامب يصل إلى هلسنكي عشية قمته مع بوتين

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الأحد إلى هلسنكي عشية قمته الأولى المرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وحطت الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» مساءً بمطار العاصمة الفنلندية الدولي آتية من إسكتلندا حيث أمضى ترامب يومين، وفق «فرانس برس».
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