جنرال أميركي يحذر من خطورة خطة تركيا لشراء نظام دفاعي روسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 يوليو 2018, 09:21 مساء
صواريخ إس 400 (أرشيفية: الإنترنت)

قال قائد سلاح الجو الأميركي في أوروبا إن خطط تركيا لشراء نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي «إس-400» ربما تتيح «لخصوم معروفين» لحلف شمال الأطلسي سلاحاً، يوفر معرفة عميقة بالمقاتلة «إف-35» القادرة على التخفي عن أنظمة الرادار والتي تتزايد أعدادها في أوروبا.

وقال الجنرال تود وولترز، الذي يتولى أيضًا قيادة القوات الجوية للحلف، لرويترز إن هذه المسألة تثير قلقًا لكنه يعمل حاليًا على تعزيز الروابط العسكرية مع تركيا العضو في الحلف، بحسب «رويترز». وأضاف وولترز، الموجود حالياً في بريطانيا لحضور مؤتمر لقادة أسلحة الجو في لندن ومعرض سلاح الجو الملكي في بريطانيا، «أي شيء يمكن (نظام) إس-400... من فهم أفضل لقدرات (المقاتلة) إف-35 لن يكون بالقطع في مصلحة الحلف».

ويريد مسؤولو الولايات المتحدة والحلف منع نظام الدفاع الروسي من اكتساب معلومات عن مقاتلات «إف-35»، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، في وقت بدأت فيه هذه الطائرة تنتشر في أوروبا. وقال ناطق باسم سلاح الجو الأميركي إن النرويج وبريطانيا وإيطاليا ستمتلك 40 مقاتلة إف-35 في أوروبا بنهاية العام الحالي و24 مقاتلة أخرى العام المقبل بينما ستحصل هولندا على مقاتلتين.

وأثارت خطط تركيا لشراء نظام الدفاع الجوي والصاروخي الروسي التوتر مع واشنطن كما يسعى نواب أميركيون لمنع تسليم أي مقاتلات «إف-»35 إلى تركيا. وتسلمت تركيا بالفعل أول مقاتلة «إف-35» في مصنع لوكهيد بولاية تكساس الأميركية الشهر الماضي لكن الطائرة ستبقى في الولايات المتحدة لغرض التدريب.

وقال وولترز إن حلف شمال الأطلسي قلق من «عدد» مقاتلات «إف-35» و«المدى الزمني» لتسييرها و«مسافة» بعدها عن نظام إس-400 مضيفًا «كل هذه الأمور ينبغي تحديدها». لكنه أضاف أن محادثاته مع سلاح الجو التركي لا تزال «صعبة للغاية»، رغم الخلاف بشأن إس-400، وتركز على التهديدات الأمنية الحالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا تُــحيي الذكرى الثانية للانقلاب الفاشل
دولى
«الزعيم» يختار إيهاب جلال مدربًا له
رياضة محلية
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء
ليبيا
بالصور.. ليبيا تتسلم «الطائرة الرئاسية» بعد صيانتها في السودان
ليبيا
سيارة إسعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات المخدر
منوعات
موغيريني تكشف تفاصيل لقائها السراج وسيالة في طرابلس
ليبيا
بالفيديو: ترامب يخرق المراسم الملكية خلال لقاء الملكة إليزابيث
دولى
بالفيديو: موقف محرج للعناصر المشاركة في استعراض احتفالات «يوم الباستيل» بفرنسا
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمارين للحفاظ على نظرك