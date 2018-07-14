هندوراس تحصي 459 طفلاً فُصلوا عن ذويهم في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 01:27 مساء
مهاجر من هندوراس عند لقائه أسرته مجددًا في سان بيدرو سولا (ا ف ب)

أعلنت حكومة هندوراس الجمعة أنها أحصت أكثر من 450 طفلاً من رعاياها فصلوا عن ذويهم بموجب سياسة «عدم التسامح التام» في الولايات المتحدة، مضيفةً أنها تعمل على إعادة لم شملهم.

وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان وفق وكالة «فرانس برس»: «في 9 يوليو تم فصل 459 قاصرًا هندوراسيا عن أهاليهم بحسب تقارير رسمية». وكانت المديرة المكلفة حماية المهاجرين ليزا ميدرانو قدرت هذا العدد الخميس بـ 313 قاصرًا.

وأضافت الوزارة أن ما مجمله 289 هندوراسيًا لديهم أطفال أوقفوا في الولايات المتحدة.

وكانت إدارة دونالد ترامب أمرت في 7 مايو بفصل أطفال عن أهاليهم عند دخولهم بشكل مخالف للقانون إلى أراضيها قبل أن تعدل عن الممارسة في أواخر يونيو تحت ضغوط من الداخل والخارج.

وأوضح بيان الوزارة أن رسالة موجهةً إلى وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن جاء فيها أن «وزارة خارجية هندوراس رحبت بقرار السلطات الأميركية وقف فصل العائلات».

وطالبت وزيرة الخارجية ماريا اغويرو واشنطن بـ «إلحاح» باللائحة الرسمية للأسر التي تم فصل أفرادها ومكان تواجد الأهالي والأطفال من أجل إعادة لم شملهم.

وتعهدت السلطات الأميركية لم شمل هذه الأسر في موعد أقصاه 26 يوليو، بحسب ميدرانو.

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