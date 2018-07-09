الأسد: إعادة الإعمار «أولى الأولويات» في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 04:46 مساء
الرئيس السوري بشار الاسد خلال مقابلة مع تلفزيون ان تي في الروسي. (فرانس برس)

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، الإثنين، أن إعادة الإعمار هي «أولى الأولويات» في بلاده التي استعادت القوات الحكومية السيطرة على القسم الأكبر منها.

وقال الأسد خلال لقاء مع دبلوماسيين سوريين في وزارة الخارجية، وفق ما نقل حساب الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «إعادة الإعمار هي أولى الأولويات في سورية للاستمرار بمكافحة الإرهاب حتى تحرير كافة الأراضي السورية مهما كانت الجهة التي تحتلها»، بحسب «فرانس برس».

وتسبب النزاع في سورية منذ العام 2011 بدمار هائل في البنى التحتية من شبكات مياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات، وبات الدمار يطغى على مدن بكاملها جراء المعارك والقصف طوال السنوات الماضية. وفي2017، قدر البنك الدولي كلفة الخسائر الناجمة عن النزاع بـ226 مليار دولار (183 مليار يورو)، أي ما يوازي أربعة أضعاف إجمالي الناتج الداخلي قبل النزاع.

وكان الأسد قال في وقت سابق إن بلاده ترفض مشاركة دول أوروبية وغربية في إعادة الإعمار، مؤكدًا أنها ستعتمد أساسًا على دعم «الدول الصديقة». كما قدر كلفة إعادة الإعمار بمئتي مليار دولار كحد أدنى. وكان مسؤولون غربيون أعلنوا من جهتهم أن بلدانهم لن تشارك في استثمارات إعادة الإعمار في سورية، ما لم يحصل اتفاق على مرحلة انتقالية لا يشارك الأسد فيها.

وأشار الأسد، الإثنين، أيضًا إلى أن من ضمن الأولويات «عودة اللاجئين الذين غادروا سورية هربًا من الإرهاب، وتنشيط المسار السياسي الذي تعرقله بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية». وأسفر النزاع في سورية عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وتطالب دول تستضيف اللاجئين السوريين، وعلى رأسها لبنان وتركيا، بضرورة عودة اللاجئين إلى بلادهم، في وقت تحذر منظمات حقوقية ودولية من أن عودتهم «ليست آمنة» رغم توقف المعارك في مناطق عدة. واستعادت القوات الحكومية خلال العامين الأخيرين، بفضل الدعم الروسي، السيطرة على جبهات عدة في البلاد على حساب الفصائل المعارضة والتنظيمات «المتطرفة». وباتت تسيطر على أكثر من ستين في المئة من مساحة البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التاريخ والجغرافيا والمستقبل يلهبون موقعة فرنسا وبلجيكا.. غدًا
رياضة عالمية
«الآثار الليبية» تنظم معرضًا للقطع المستلمة والمسترجعة
ثقافة وفن
رئيس البرلمان الأوروبي: لابد من عودة الموانئ النفطية للعمل بشكل كامل
ليبيا
تازربو والكفرة تبدآن موسم جني ثمار المانجو
ليبيا
شاهد فيديو يبرز غناء واحتفال رئيسة كرواتيا مع اللاعبين بعد المباراة
رياضة عالمية
أقوى مقاتل في العالم يسقط بالقاضية
رياضة عالمية
بعد تعيين «وليامز»: ماذا تخبئ الأجندة الأميركية لليبيين؟
ليبيا
محمود جبريل: «تزوير واسع النطاق» في الرقم الوطني.. ونزاهة الانتخابات في خطر
ليبيا
ناجي مختار في حوار لـ«الوسط»: لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا لمحمد الشكري دعوة...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تجنب آلام الظهر مع هذه النصائح