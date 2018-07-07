تحطم مقاتلة «ميغ-21» رومانية خلال عرض جوي

طائرة ميغ 31. (أرشيفية: الإنترنت)

تحطّمت السبت مقاتلة «ميغ-21» رومانية خلال عرض جوي في جنوب شرق البلاد، في حادث أسفر عن مقتل الطيار، كما أعلنت وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في بيان إن الليفتنانت فلورين روتارو (36 عامًا) كان يشارك في عرض جوي في منطقة كالاراسي بحضور آلاف المتفرجين حين تحطمت مقاتلته، وفق «فرانس برس».

وأضافت أن الحادث، الذي أسفر عن مقتل الطيار من دون أن يتسبب بأي ضحية أخرى، لم تتضح أسبابه في الحال، وقد فتح تحقيق لجلاء الملابسات. وأعرب وزير الدفاع الروماني في تعليق على «فيسبوك» عن حزنه على مقتل الطيار. وقال: «ما من كلمات يمكنها أن تصف الأسى الذي يشعر به الجيش الروماني بعد هذه الخسارة»

ويرجع تاريخ مقاتلات «ميغ» في رومانيا إلى الحقبة السوفياتية وهي تشكل عماد سلاح الجو الروماني الذي يواصل استخدامها في مهام دفاعية جوية. وكانت مقاتلة «ميغ» رومانية تحطمت في 2017 بعدما نجح قائدها في أن يقفز منها قرب قاعدة ميخائيل كوغالنيساو الجوية، حيث يتمركز جنود أميركيون.

ومنذ 1994 قُـتل 11 طيارًا وتحطمت 19 مقاتلة «ميغ» رومانية في حوادث جوية، بحسب الإعلام المحلي. واستثمرت رومانيا في السنوات الأخيرة مليارات الدولارات في سبيل تحديث جيشها ولا سيما بهدف تمكينه من التصدي للتحديات الإقليمية التي زادت بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

واشترت رومانيا من البرتغال 12 مقاتلة- قاذفة للصواريخ من طراز «إف-16» أميركية الصنع، وتعتزم أيضًا شراء 40 مقاتلة أخرى مماثلة خلال السنوات المقبلة.