مخاوف شبح تسونامي.. زلزال بقوة 6 درجات قرب طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 04:53 مساء
خبير في مركز الزلازل الوطني في ستراسبورغ في شرق فرنسا يشير الى رسم بياني لزلزال ضخم ضرب اليابان. (فرانس برس)

وقع زلزال بقوة ست درجات مساء السبت في منطقة كانتو عند مشارف طوكيو، شعر به سكان العاصمة من دون صدور إنذار بوقوع تسونامي، بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ووقع الزلزال قرابة الساعة 20,24 (11,24 ت غ) وسبقه إنذار لتنبيه السكان. ولم ترد تقارير عن أي أضرار حتى الآن، لكن سكان قسم من منطقة شيبا شعروا بهزات شديدة وفق معلومات نقلتها شبكة «إن إتش كي» العامة، بحسب «فرانس برس».

وروت امرأة تقطن أحد الأحياء التي ضربها الزلزال بقوة «كان بمثابة هزة طويلة نوعًا ما، فقد سقط بعض الأغراض (على الأرض)». ولم ترد معلومات عن حصول أي خلل في المفاعل النووي توكيمورا 2 الواقع ضمن نطاق الهزة الأرضية. وهذه المنشأة متوقفة عن العمل حاليًا.

وتوقف عدد من القطارات في المنطقة للتحقق من سلامة السكك، بحسب شبكة «إن إتش كي». وتقع اليابان على حزام النار في المحيط الهادئ حيث يُسجل العدد الأكبر من الزلازل والانفجارات البركانية في العالم. وتضرب اليابان سنويًا أكثر من 20% من أقوى الزلازل في العالم.

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