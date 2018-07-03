تيريزا ماي تلتقي نظيرها الهولندي لمناقشة البريكست

رئيس الوزراء الهولندي مايك روتيه يرحب بنظيرته البريطانية تيريزا ماي في لاهاي، 3 يوليو 2018. (فرانس برس)

أجرى رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه محادثات الثلاثاء مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي في أسبوع حاسم من المقرر أن تحدد فيه شكل العلاقات التجارية بين بلادها والاتحاد الأوروبي عقب البريكست.



ووصلت ماي إلى المقر الرسمي لرئيس الوزراء لإجراء محادثات حول مأدبة غداء. واكتفى الزعيمان بالضحك عندما سألهما الصحفيون ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيدعم اقتراح ماي المفترض لخيار ثالث للتغلب على مشكلة الترتيبات الجمركية الصعبة لفترة ما بعد البريكست، وفق «فرانس برس».

وتتعرض ماي إلى ضغوط من المعارضين للاتحاد الأوروبي داخل حزبها للحفاظ على وعدها بالانفصال التام عن الاتحاد الأوروبي، إلا أنه ليس أمامها وقت طويل للتوصل إلى اتفاق مع بروكسل. عقب اجتماع مع عدد من القادة الأوروبيين الأسبوع الماضي في لندن وعلى هامش قمة الاتحاد الأوروبي، من المقرر أن تجري ماي محادثات الخميس مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

والجمعة ستجتمع ماي مع وزرائها في منتجعها الريفي في تشيكرز بهدف تسوية الخلافات حول الاتفاق التجاري بين لندن وبروكسل. وفور اتفاق الوزراء على طريق للمُضي قدمًا الجمعة، تقوم الحكومة الأسبوع المقبل بنشروثيقة حول السياسات، تحدد بالتفصيل ما الذي تريده من العلاقة التجارية المستقبلية.

وقبل أقل من تسعة أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019، لم تحدد الحكومة بعد بالتفصيل ما الذي تريده من العلاقة المستقبلية.