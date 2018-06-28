خمسة قتلى في تحطم طائرة بـالعاصمة الهندية بومباي

رجال إطفاء حول حطام الطائرة الصغيرة التي تحطمت فوق موقع بناء في بومباي. (فرانس برس)

لقي خمسة أشخاص مصرعهم الخميس في الهند لدى تحطم طائرة صغيرة فوق ورشة بناء بوسط بومباي، العاصمة الاقتصادية ذات الكثافة السكانية.

وقال الناطق باسم شرطة المدينة التي يناهز عدد سكانها عشرين مليون نسمة ديباك ديوراج، إن «خمسة أشخاص قضوا متأثرين بجروحهم بعد تحطم الطائرة، وهم الطيار والركاب الثلاثة وأحد المارة»، بحسب «فرانس برس». والطائرة سي 90 كينغ إر ذات محركين وتتسع لاثني عشر مقعدًا، لم تكن تنقل إلا أربعة أشخاص، وتحطمت بعيد الساعة 13،30 بالتوقيت المحلي (8،00 ت غ).

وأظهرت صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حريقًا وسط مبانٍ قيد البناء مع تناثر حطام وجثة محترقة على الرصيف تحت أمطار غزيرة. وكانت الطائرة تقوم برحلة تجريبية وقد أقلعت من مطار جوشو غير البعيد، كما ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني الهندي. وتملكها شركة خاصة اشترتها من الحكومة المحلية لولاية أوتار براديش(شمال).

وأوضحت الإدارة العامة للطيران المدني في بيان أن «طيارين ومهندسي صيانة كانوا في الطائرة». وروى المارة في هذه المنطقة المحاذية لمطار بومباي الدولي، أنهم سمعوا «انفجارًا قوياً». ووقع آخر حادث تحطم طائرة تجارية في الهند في 2010 عندما خرجت بوينغ 737-800 لشركة آير إنديا عن مدرج مطار مانغالوري في الجنوب. ولقي 158 شخصًا مصرعهم وبالكاد نجا عشرة من المسافرين.