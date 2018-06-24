انفجار ضخم يدمر مبنى غرب ألمانيا وإصابة 25 شخصا

الانفجار تسبب في حريق كبير أدى إلى انهيار المبنى. (سكاي نيوز)

أصيب 25 شخصًا، الأحد، أربعة منهم في حالة حرجة، من جراء انفجار دمر مبنى في مدينة فوبرتال غرب البلاد، وفقًا لما أعلنته الشرطة الألمانية.

وأوضحت الشرطة أن الانفجار هز المبنى المكون من سبعة طوابق قبيل منتصف ليل السبت محدثًا ضجيجًا هائلاً أفزع المواطنين في المباني المجاورة ودفعهم للخروج للشوارع في حالة من الهلع، بحسب «فرانس برس».

واندلع حريق في أجزاء متفرقة من المنزل وواجه عمال الإطفاء مشكلات في إخماد ألسنة اللهب من جراء استمرار انهيار أجزاء من المبنى. وتمكن عمال الإطفاء من إنقاذ أربعة أشخاص أصيبوا بجراح بالغة داخل البناية، فيما أصيب 21 آخرون بجراح طفيفة وعالجهم طاقم الإسعاف في موقع الانفجار.

وقالت الشرطة، الأحد، إن عمال الإطفاء لا يزالون يحاولون السيطرة على الحريق، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا للوقوف على ملابسات وقوع الانفجار.