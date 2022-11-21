7 منتخبات أوروبية تصدر بيانا وترضخ لنزع شارة دعم المثليين في مونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط

في اليوم الثاني من انطلاق كأس العالم بقطر 2022، عدّلت سبع منتخبات مشاركة في المونديال قرارها بارتداء قادتها شارة دعم المثليين خلال المباريات لتجنب العقوبات، معربة في بيان مشترك، الإثنين، عن خيبة أمل من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

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جاء البيان الصادر من منتخبات إنجلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا، وقالوا فيه إن «فيفا كان واضحًَا جدًا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قادتنا شارات داعمة للمثليين في الملعب»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف البيان: «لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف يمكنهم من خلاله مواجهة عقوبات رياضية، لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة ارتداء الشارات في مباريات كأس العالم».