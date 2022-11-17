إنفانتينو المرشح الوحيد لرئاسة «الفيفا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عدم حصوله على ترشيحات للمنافسة على مقعد الرئيس، في الانتخابات التي ستقام مارس المقبل 2023.

وبحسب ما أوردته الوكالة الفرنسية «فرانس برس»، فإن الرئيس الحالي لـ«فيفا» السويسري جاني إنفانتينو سيكون المرشح الوحيد على منصب الرئيس، ما يعني فوزه بولاية ثالثة في مارس المقبل، وجاء الإعلان قبل ثلاثة أيام على انطلاق بطولة كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر.

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يذكر أن السويسري إنفانتينو يتولى رئاسة الفيفا منذ العام 2016، خلفا لمواطنه السويسري جوزيف بلاتر.