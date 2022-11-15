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إنفانتينو يلقي كلمة أمام قادة العالم.. ويدعو باسم «فيفا» إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 05:10 مساء
إنفانتينو يلقي كلمة أمام قادة العالم.. ويدعو باسم «فيفا» إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال المونديال
أعلام الدول المشاركة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم على كورنيش الدوحة. (فرانس برس)
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دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو، الثلاثاء، إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر في أوكرانيا، تزامنًا مع إقامة مونديال 2022 في قطر الذي ينطلق الأحد المقبل، معتبرًا أن الرياضة يمكن أن تجمع الناس.

وقال إنفانتينو «إنه إذا لم يكن هناك وقف كامل لإطلاق النار يمكن إقامة بعض الممرات الإنسانية أو أي شيء يمكن أن يؤدي إلى استئناف الحوار»، خلال كلمة ألقاها في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، واعتبر إنفانتينو أن الرياضة يمكن لها أن توحّد الناس وأن المونديال يمكن أن يكون بمثابة «حافز إيجابي» للعمل من أجل التوصل إلى حل للأزمة، بحسب «فرانس برس».

إنفانتينو يلقي كلمة أمام قادة العالم في قمة العشرين
وأضاف إنفانتينو في كلمة ألقاها أمام قادة العالم خلال قمة مجموعة العشرين المقامة في إندونيسيا، «لسنا ساذجين للاعتقاد بأن كرة القدم يمكن أن تحل مشاكل العالم»، لكنه أكد أنها منبر فريد، حيث من المتوقع أن يشاهدها ما يقدر بخمسة مليارات شخص أكثر من نصف البشرية عبر شاشات التلفاز في كل أنحاء العالم، مضيفًا «دعونا ننتهز هذه الفرصة لفعل كل ما في وسعنا للبدء في وضع حد لجميع النزاعات».

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وقال إنفانتينو في مأدبة غداء لزعماء مجموعة العشرين: «أناشدكم جميعًا التفكير في وقف إطلاق نار موقت لمدة شهر واحد طوال فترة كأس العالم»، وبعد أن وصف كرة القدم بأنها توحد الشعوب، أشار إلى أن روسيا استضافت مونديال 2018 وأن أوكرانيا تتقدم بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال لنسخة 2030.

«فيفا» يستبعد روسيا من بطولاتها بعد غزو أوكرانيا
وكانت «فيفا» استبعدت روسيا من بطولاتها بعد أيام من غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، مما أدى إلى إقصائها من تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلى النهائيات، وشملت محادثات مجموعة العشرين الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانا يستمعان إلى إنفانتينو، الذي طلب لاحقًا من القادة التوقيع على كرة قدم تذكارية.

وستكون نسخة قطر إحدى أكثر النسخ إثارة للجدل في تاريخ كأس العالم، نظرا لموعدها في منتصف الموسم الكروي، ومسائل حقوق العمال والمثليين والتساؤلات حول منحها حق الاستضافة في العام 2010.

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